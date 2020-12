Juventus ufficiale | ridotta la squalifica di Morata | torna con il Genoa

(Di venerdì 11 dicembre 2020)ladi. L’attaccante spagnolo dellaespulso nella gara con il Benevento tornerà domenica contro ilAlvaroci sarà contro il, è stata infatti accolto il ricorso dellain seguito all’espulsione rimediata in occasione del match contro il Benevento. Una notizia molto positiva per Andrea Pirlo che nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Buone notizie per la Juventus dalla Corte Sportiva d'Appello. Il ricorso presentato per la squalifica comminata ad Alvaro Morata, infatti, è stato ...I bianconeri sperano di poter avere l'attaccante spagnolo Alvaro Morata a disposizione per la partita di domenica al Ferraris (ore 18). Prosegue il programma di recupero per Criscito e ...