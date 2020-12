Il principe Harry «ha il terrore» di sua moglie Meghan Markle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il carattere forte e autoritario di Meghan Markle «terrorizza» Harry d’Inghilterra. Lo ha detto la biografa reale Angela Levin a TalkRadio, spiegando che il principe è così spaventato dalla moglie da piegarsi sempre alla sua volontà. Questa situazione spiegherebbe, fra l’altro, il visibile imbarazzo del principe durante gli interventi pubblici accanto alla consorte. Ad esempio lo scorso settembre, quando i Sussex, violando la neutralità politica della royal family, hanno pronunciato in tv il loro primo discorso politico per invitare gli americani a votare alle presidenziali, in molti hanno notato quanto il principe fosse a disagio: «Era un uomo così grande. Ora sembra terrorizzato ogni volta che parla, come se temesse di essere sgridato da Meghan», ha detto la Levin. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il carattere forte e autoritario di Meghan Markle «terrorizza» Harry d’Inghilterra. Lo ha detto la biografa reale Angela Levin a TalkRadio, spiegando che il principe è così spaventato dalla moglie da piegarsi sempre alla sua volontà. Questa situazione spiegherebbe, fra l’altro, il visibile imbarazzo del principe durante gli interventi pubblici accanto alla consorte. Ad esempio lo scorso settembre, quando i Sussex, violando la neutralità politica della royal family, hanno pronunciato in tv il loro primo discorso politico per invitare gli americani a votare alle presidenziali, in molti hanno notato quanto il principe fosse a disagio: «Era un uomo così grande. Ora sembra terrorizzato ogni volta che parla, come se temesse di essere sgridato da Meghan», ha detto la Levin.

