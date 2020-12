Il Ministro Lamorgese non è mai stata positiva al Coronavirus (Di venerdì 11 dicembre 2020) Due test negativi consecutivi per il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, la quale non ha mai contratto il covid. Dichiarata definitivamente un falso positivo il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese. L’Ospedale Sant’Andrea di Roma ha diramato tramite un comunicato lo sbaglio, spiegando che si è trattato di un errore nella processazione del campione, evento raro, ma possibile. I due test molecolari tra mercoledì 9 e giovedì 10 entrambi risultati negativi, sono stati effettuati successivamente alla positività del risultato del primo test, che era stato effettuato lo scorso lunedì. LEGGI ANCHE >>> Il Covid irrompe nel Governo: positiva Lamorgese, tampone per Conte LEGGI ANCHE >>> Italiani troppo liberi e indisciplinati: ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Due test negativi consecutivi per ildegli Interni Luciana, la quale non ha mai contratto il covid. Dichiarata definitivamente un falso positivo ildegli Interni Luciana. L’Ospedale Sant’Andrea di Roma ha diramato tramite un comunicato lo sbaglio, spiegando che si è trattato di un errore nella processazione del campione, evento raro, ma possibile. I due test molecolari tra mercoledì 9 e giovedì 10 entrambi risultati negativi, sono stati effettuati successivamente alla positività del risultato del primo test, che era stato effettuato lo scorso lunedì. LEGGI ANCHE >>> Il Covid irrompe nel Governo:, tampone per Conte LEGGI ANCHE >>> Italiani troppo liberi e indisciplinati: ...

