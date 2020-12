'Grande Fratello Vip', un abbraccio di pace tra Dayane e Selvaggia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la furiosa litigata tra Dayane Mello e Selvaggia Roma nella Casa del 'Grande Fratello Vip' torna la calma. Grazie all'intervento di Stefania Orlando le due inquiline sembrano lasciarsi alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la furiosa litigata traMello eRoma nella Casa del 'Vip' torna la calma. Grazie all'intervento di Stefania Orlando le due inquiline sembrano lasciarsi alle ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Patrizia De Blanck risponde così alla pesante accusa di aver insultato Stefania Orlando in diretta! In rea… - thomasmmr : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito del p… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "perché non li ho salutati". Addio traumatico di Francesco Oppini, la dolorosa confessione Liberoquotidiano.it GF Vip, Malgioglio gaffe pazzesca: Luca Onestini chi?

Cristiano Malgioglio deve avere la memoria corta perché, nelle ultime ore, non riusciva proprio a ricordare i nomi di due personaggi che hanno ...

GF Vip, Malgioglio dimentica Ivana e Onestini attacca: 'Quella che l'ha eliminato col 76%'

"Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? Ricordategli che è la persona che l'ha eliminato dal Grande Fratello Vip 2 col 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori", ha fatto sapere Onestini ...

Cristiano Malgioglio deve avere la memoria corta perché, nelle ultime ore, non riusciva proprio a ricordare i nomi di due personaggi che hanno ..."Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? Ricordategli che è la persona che l'ha eliminato dal Grande Fratello Vip 2 col 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori", ha fatto sapere Onestini ...