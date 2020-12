Governance del farmaco | creare un network di professionisti del dato per risposte certe

Leggi su dire

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Il dato non è mai fine a se stesso, ma è strumento decisionale, concreto supporto alle scelte, condizione essenziale per un percorso di corretta innovazione della governance farmaceutica: questi gli elementi essenziali emersi al termine della sessione Misurare per decidere: governance per l’Assistenza Farmaceutica, uno dei momenti centrali di tutto il XLI Congresso SIFO in corso di svolgimento su piattaforma digitale. Perche’ questa sessione dal titolo cosi’ impegnativo nel programma del Congresso e quali obiettivi si e’ posta SIFO nel suo svolgimento? “Abbiamo ritenuto la scelta di questo titolo quasi una opzione obbligata nell’ambito dello sviluppo logico del tema del Congresso di quest’anno- risponde Adriano Vercellone, componente del Direttivo SIFO e Dirigente presso la ASL Napoli3- Il dato e’ una risorsa che i farmacisti sono abituati da sempre a gestire in grande quantita’, ma per fare in modo che il dato possa fungere da punto di partenza delle nuove scelte organizzative e si possa dare il via al processo del cambiamento questo deve diventare informazione, diventare conoscenza dinamica e strutturata. Il richiamo all’emergenza e’ legato inevitabilmente al periodo che stiamo vivendo come cittadini e come operatori sanitari: ora piu’ che mai bisogna imparare rapidamente dall’esperienza e farne tesoro“. “L’obiettivo della sessione – prosegue Vercellone – era quello di contestualizzare l’esperienza del periodo pandemico ai vari livelli: le Istituzioni, gli Enti, i farmacisti ospedalieri e territoriali. Quali sono state e quali sono le problematiche che sono state sollevate in merito all’assistenza farmaceutica. Questo il focus che abbiamo sviluppato in modo propositivo: le interconnessioni esistenti, le regole da applicare, le azioni che possono essere intraprese per fare in modo che la crisi diventi opportunita’”.