Galaxy S21 in arrivo a gennaio: nella confezione potrebbero non esserci caricatore e cuffie (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ammiraglia di nuova generazione arriverà il 14 gennaio, con vendite a partire dal 29 dello stesso mese Un negozio in India, secondo Android Authority, ha confermato la data di presentazione e di arrivo sul mercato delle tre varianti dello smartphone Leggi su it.mashable (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ammiraglia di nuova generazione arriverà il 14, con vendite a partire dal 29 dello stesso mese Un negozio in India, secondo Android Authority, ha confermato la data di presentazione e disul mercato delle tre varianti dello smartphone

MashableItalia : Galaxy S21 in arrivo a gennaio: nella confezione potrebbero non esserci caricatore e cuffie - TuttoAndroid : Ecco gli sfondi di Samsung Galaxy S21, pronti al download in alta risoluzione #galaxys21 #samsung - SimoneGironi : Ing.Gironi Samsung Galaxy S21: retro in plastica per tutti i modelli, ma autonomia migliorata -… - Notiziedi_it : Cover posteriore in plastica per tutti i Samsung Galaxy S21, l’ultima ipotesi - OutOfBitit : Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare con un nuovo sensore di impronte digitali in-display -