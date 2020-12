Gabriele D’Annunzio, l’inventore dello Scudetto nel calcio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non solo giornalista, scrittore, poeta ed eroe di guerra, ma anche fervente ed attivissimo uomo di sport. Appassionato di scherma, boxe, ippica, corse automobilistiche e tante altre discipline. E’ però nel calcio che Gabriele D’Annunzio diede il meglio di sé, lasciando il suo contributo più importante. Non tanto come atleta, quanto come inventore di quello che oggi è il simbolo per eccellenza di ogni squadra: lo Scudetto. L’invenzione dello Scudetto Il 12 Settembre del 1919 quando il comandante Gabriele D’Annunzio, alla testa di circa 2600 legionari, occupa la città di Fiume (odierna Rijeka, Croazia), proclamandone l’annessione all’allora Regno d’Italia (Reggenza italiana del Carnaro). Pochi mesi più tardi (precisamente il 7 Febbraio del 1920), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non solo giornalista, scrittore, poeta ed eroe di guerra, ma anche fervente ed attivissimo uomo di sport. Appassionato di scherma, boxe, ippica, corse automobilistiche e tante altre discipline. E’ però nelchediede il meglio di sé, lasciando il suo contributo più importante. Non tanto come atleta, quanto come inventore di quello che oggi è il simbolo per eccellenza di ogni squadra: lo. L’invenzioneIl 12 Settembre del 1919 quando il comandante, alla testa di circa 2600 legionari, occupa la città di Fiume (odierna Rijeka, Croazia), proclamandone l’annessione all’allora Regno d’Italia (Reggenza italiana del Carnaro). Pochi mesi più tardi (precisamente il 7 Febbraio del 1920), ...

alcinx : RT @Cucina_Italiana: Fu creato nel 1920 da un pasticcere di Pescara come versione dolce del pane di mais, piacque così tanto a Gabriele D'A… - DaniR64 : RT @Roma_Amore_Mio: ai primi del 900 la nobiltà romana era solita recarsi al pratone di Centocelle per dedicarsi ad uno dei suoi sport pre… - Roma_Amore_Mio : ai primi del 900 la nobiltà romana era solita recarsi al pratone di Centocelle per dedicarsi ad uno dei suoi sport… - Roma_Amore_Mio : ai primi del 900 la nobiltà romana era solita recarsi al pratone di Centocelle per dedicarsi ad uno dei suoi sport… - sher_gala : RT @Cucina_Italiana: Fu creato nel 1920 da un pasticcere di Pescara come versione dolce del pane di mais, piacque così tanto a Gabriele D'A… -