Franco Giraldi, quel ragazzino partigiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Il covid ha portato via anche lui: Franco Giraldi, classe 1931, è morto a Trieste il 2 dicembre. Una vita piena, combattuta, libera. Nato da madre slovena e padre italiano dell’Istria, entrambi insegnanti, è stato fin da piccolo immerso in un ambiente multiculturale, tra il Carso e Trieste e poi a Roma, a vent’anni, dove vivrà nel mondo del cinema con grandi capacità eclettiche e una ricchissima produzione in parte, purtroppo, perduta. Infanzia diversa, particolare, come sono gli anni trenta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 dicembre 2020) Il covid ha portato via anche lui:, classe 1931, è morto a Trieste il 2 dicembre. Una vita piena, combattuta, libera. Nato da madre slovena e padre italiano dell’Istria, entrambi insegnanti, è stato fin da piccolo immerso in un ambiente multiculturale, tra il Carso e Trieste e poi a Roma, a vent’anni, dove vivrà nel mondo del cinema con grandi capacità eclettiche e una ricchissima produzione in parte, purtroppo, perduta. Infanzia diversa, particolare, come sono gli anni trenta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

casadelcinemats : In omaggio al grande regista triestino Franco Giraldi che ci ha lasciati la scorsa settimana vi proponiamo il saggi… - SarahGherbitz : RT @BalcaniCaucaso: E' venuto a mancare il regista Franco Giraldi, originario di #Trieste e dell' #Istria. Il ricordo di Diego Zandel https… - BalcaniCaucaso : E' venuto a mancare il regista Franco Giraldi, originario di #Trieste e dell' #Istria. Il ricordo di Diego Zandel… - Estefano_lopes : Franco Giraldi morto, addio al regista che si fece chiamare Frank Garfield per girare i western - Il Fatto Quotidia… - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: Franco Giraldi, il regista partigiano muore di covid - -