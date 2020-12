F1 GP Abu Dhabi, Wolff: “Con Hamilton discussione difficile sul rinnovo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Stiamo lavorando sul mio contratto, non è facile perché parliamo del futuro a livelli anche aziendali. Per quanto riguarda il contratto di Hamilton, invece, non è difficile: vogliamo che rimanga con noi, per avere la macchina più veloce con il pilota più veloce. E’ una discussione difficile tra amici, arriveremo a una decisione prima dell’inizio della nuova stagione”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff, commentando la situazione legata ai rinnovi del suo contratto e di quello di Lewis Hamilton, in scadenza fra meno di un mese. E per quanto riguarda la line-up del 2021 l’austriaco smentisce le voci di una possibile sostituzione di Bottas con Russell: “George Russell nel 2021 resta in Williams e Valtteri Bottas con noi in Mercedes, non posso che confermarlo”, ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Stiamo lavorando sul mio contratto, non è facile perché parliamo del futuro a livelli anche aziendali. Per quanto riguarda il contratto di, invece, non è: vogliamo che rimanga con noi, per avere la macchina più veloce con il pilota più veloce. E’ unatra amici, arriveremo a una decisione prima dell’inizio della nuova stagione”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto, commentando la situazione legata ai rinnovi del suo contratto e di quello di Lewis, in scadenza fra meno di un mese. E per quanto riguarda la line-up del 2021 l’austriaco smentisce le voci di una possibile sostituzione di Bottas con Russell: “George Russell nel 2021 resta in Williams e Valtteri Bottas con noi in Mercedes, non posso che confermarlo”, ha ...

