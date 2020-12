F1 GP Abu Dhabi 2020, Bottas dopo le libere: “Bello vedere Hamilton in pista, c’è da lavorare sulle gomme” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Miglior tempo per Valtteri Bottas nelle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2020 di Formula 1. Il finlanese della Mercedes ha commentato così le sensazioni provate sul circuito di Yas Marina: “Dobbiamo ancora trovare un equilibrio nel corso del giro tra anteriore e posteriore, ma non siamo lontani dal riuscirci – spiega il pilota finnico – Sicuramente è difficile mandare in temperatura la gomma morbida, infatti le medie sembravano migliori ad un certo punto. Dobbiamo ancora lavorare da questo punto di vista.” dopo il difficile weekend del GP di Sakhir, Bottas si dice felice di ritrovare Lewis Hamilton come compagno di squadra: “Sono contento di rivederlo in pista e che stia bene, anche perchè non ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Miglior tempo per Valtterinelle provedel Gran Premio di Abu, ultimo atto del Mondialedi Formula 1. Il finlanese della Mercedes ha commentato così le sensazioni provate sul circuito di Yas Marina: “Dobbiamo ancora trovare un equilibrio nel corso del giro tra anteriore e posteriore, ma non siamo lontani dal riuscirci – spiega il pilota finnico – Sicuramente è difficile mandare in temperatura la gomma morbida, infatti le medie sembravano migliori ad un certo punto. Dobbiamo ancorada questo punto di vista.”il difficile weekend del GP di Sakhir,si dice felice di ritrovare Lewiscome compagno di squadra: “Sono contento di rivederlo ine che stia bene, anche perchè non ha ...

