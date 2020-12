Covid, Regione Lazio: “Non rinnovate le restrizioni per megastore e mercati” (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Da questo fine settimana il Dpcm varato dal Governo in merito alle chiusure commerciali sarà l’esclusiva disciplina di riferimento nel territorio regionale in cui avranno vigore le medesime regole previste a livello nazionale. Non sarà rinnovata l’ordinanza della Regione Lazio che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio – ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi città e sopra i 1.500 mq nelle città fino a 10mila abitanti – e dei mercati all’aperto nei festivi. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Da questo fine settimana il Dpcm varato dal Governo in merito alle chiusure commerciali sarà l’esclusiva disciplina di riferimento nel territorio regionale in cui avranno vigore le medesime regole previste a livello nazionale. Non sarà rinnovata l’ordinanza della Regione Lazio che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio – ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi città e sopra i 1.500 mq nelle città fino a 10mila abitanti – e dei mercati all’aperto nei festivi.

TgrPiemonte : #Covid, la regione presenta il piano per i vaccini. Si parte il 21 gennaio con ospedali e rsa. Poi, scuole e forze… - dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - petergomezblog : Calabria, il senatore-sindaco Magorno (Italia Viva) vieta i Covid hotel nel suo comune. Il 5 novembre si lamentava… - Profilo3Marco : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI ANCORA CERCA IL #VACCINOANTINFLUENZALE MA PRENDE PRENOTAZIONI PER IL #VACCINO ANTI-#COVID Quale sarà lo s… - bettabettanesi : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI ANCORA CERCA IL #VACCINOANTINFLUENZALE MA PRENDE PRENOTAZIONI PER IL #VACCINO ANTI-#COVID Quale sarà lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Covid-19, in Italia 18.727 nuovi contagi: i dati regione per regione Sky Tg24 Ripresa delle crociere rinviata: la Scarlet Lady resta a Genova

Tutto rimandato anche per la gemella in costruzione a Sestri Ponente: avrebbe dovuto salpare la prossima estate con crociere nel Mediterraneo con imbarco da Barcellona. La programmazione è stata annul ...

Bollettino Covid: dati Coronavirus 12 dicembre. I contagi nelle Marche

I nuovi positivi sono 451 su 2.765 testati nel percorso nuove diagnosi: cala ancora l'incidenza (16,3%). Pesaro Urbino e Ancona maglia nera ...

Tutto rimandato anche per la gemella in costruzione a Sestri Ponente: avrebbe dovuto salpare la prossima estate con crociere nel Mediterraneo con imbarco da Barcellona. La programmazione è stata annul ...I nuovi positivi sono 451 su 2.765 testati nel percorso nuove diagnosi: cala ancora l'incidenza (16,3%). Pesaro Urbino e Ancona maglia nera ...