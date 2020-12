Basket | Achille Polonara | una notte da re nonostante la sconfitta Il suo nome accanto a quelli di Dino Radja ed Ekpe Udoh

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020)ladel suo Baskonia contro il Maccabi Tel Aviv, entra nella storia dell’Eurolega moderna. Il 63-67 del club basco contro la squadra simbolo di Israele non cancella delle cifre che pochissime volte si sono viste nella storia della competizione europea così come la conosciamo dal 2000 in avanti. 15 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate: questi i numeri del marchigiano che, alla seconda stagione con il club del quale è allenatore Dusko Ivanovic, sta sfruttando quello spazio lasciato vuoto dalla partenza di Shengelia riempiendolo a suon di prestazioni positive. La dimostrazione, questa, che il balzo fatto nell’agosto 2019, quando ha deciso di lasciare la Dinamo Sassari, i suoi frutti li ha dati, e che stiamo davvero parlando di un giocatore che l’Eurolega la vale senza problemi. Le ...