Atalanta | Miranchuk si prepara a tornare L’agente | “Covid? Non ha più sintomi ma resta isolato e si allena”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Vadim Shpinev, agente di Alexey, ha voluto dare qualche aggiornamento sullo stato di salute del suo assistito. Il calciatore russo dell'era stato colpito dal Covid-19 nelle scorse settimane e ora il suo rientro pare essere più vicino.sta megliocaption id="attachment 1063811" align="alignnone" width="446"(getty images)/captionL'può sorridere anche se ancora non pienamento. Alexeysta recuperando dopo la positività conal coronavirus rilevata lo scorso 27 novembre. Ad affermarlo è stato il suo agente come riporta Sport24: "Alexey ora si sente bene. Iche aveva, quelli di un lieve raffreddore sono scomparsi da tempo. Ora deve rimanere ancora in ...