X Factor 2020 | la finale | cantanti in gara | duetti | ospiti e le parole dei giudici

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tutto pronto per la finalissima della 14esima edizione di X. La più complicata, causa restrizioni Covid, ma anche una delle più attese, per il clima di novità e cambiamento sbandierato dalla produzione fin dalla primavera scorsa. E messo in atto a partire da una giuria tutta nuova, tra new entry e graditi ritorni, e scelte musicali anticonvenzionali e meno commerciali. Partiamo dai nomi: Casadilego, Blind, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. sono i finalisti di XFche si daranno battaglia per l’ultimo round, in onda il 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8 e Now Tv. Prima manche: Icon iNella prima parte della serata i quattro concorrenti rimasti insi esibiranno in un duetto con il proprio giudice: i Little Pieces of Marmelade eseguiranno Veleno con ...