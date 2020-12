Un anno di ricerche su Google | le 10 parole più cercate in Italia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Come ogni, anche in questo funesto 2020,fa la classifica di quelle che sono state lepiùine nel mondo, sul motore di ricerca. Le 10piùin, come potrete immaginare, ha che fare con il coronavirus. Questo è stato l’del maledetto covid 19 che ha cambiato per sempre la vita di moltissime persone, che ha distrutto famiglie, decimandole. Inci sono oltre 60 mila morti a causa del coronavirus ed è inutile negare, che anche lesu, siano state caratterizzate da questa difficile situazione. Non è un caso se al primo posto della classifica delle diecipiù ...