Terza ondata Covid, Gimbe: “Rischio sia innescata da tempesta perfetta” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Terza ondata Covid. “L’impossibilità di riprendere il tracciamento con oltre 737 mila casi attualmente positivi, i lunghi mesi invernali, l’imprevedibile impatto dell’influenza stagionale, l’imminente passaggio al giallo dell’intero Paese e il legittimo entusiasmo per il vaccino in arrivo” sono gli elementi del micidiale ‘cocktail’ che “può innescare la Terza ondata”. A mettere in guardia è la Fondazione Gimbe, nel monitoraggio settimanale indipendente sull’epidemia di Covid-19. ARTICOLO Covid, il bollettino di oggi: 17mila nuovi casi e 887 morti Terza ondata Covid, la Fondazione Gimbe: “Attenzione alla tempesta perfetta” Attenzione alla ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020). “L’impossibilità di riprendere il tracciamento con oltre 737 mila casi attualmente positivi, i lunghi mesi invernali, l’imprevedibile impatto dell’influenza stagionale, l’imminente passaggio al giallo dell’intero Paese e il legittimo entusiasmo per il vaccino in arrivo” sono gli elementi del micidiale ‘cocktail’ che “può innescare la”. A mettere in guardia è la Fondazione, nel monitoraggio settimanale indipendente sull’epidemia di-19. ARTICOLO, il bollettino di oggi: 17mila nuovi casi e 887 morti, la Fondazione: “Attenzione allaAttenzione alla ...

