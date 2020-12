Strudel di mele con amaretti e mandorle | la ricette delle feste

publish70628725 : STRUDEL DI MELE: RICETTA ORIGINALE - love4ulot : RT @grantouritalia: Note di dolcezza a San Cassiano con un dolcissimo Strudel di mele caldo?? . Foto: @brunotrichei_ . #grantouritalia #tre… - grantouritalia : Note di dolcezza a San Cassiano con un dolcissimo Strudel di mele caldo?? . Foto: @brunotrichei_ . #grantouritalia… - Notiziedi_it : Strudel di mele con pasta frolla - _Shaireen : @gothiccca @lubalix Così come le mele sono necessarie per la torta di mele, ma le trovi anche nello strudel e nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Strudel mele

MeteoWeek

Tra i 26 neo-stellati c'è un locale che ha trovato la sua identità in una cucina contadina, di montagna, con piatti realizzati con i prodotti della fattoria. La storia di Riccardo Gaspari, a Cortina, ...La Renetta Canada è una delle tre varietà di mele Melinda che dal 2003 vanta il riconoscimento Denominazione di Origine Protetta “D.O.P. Mela Val di Non”. In questa valle, Renetta ha trovato le giuste ...Per la preparazione dello strudel di mele, iniziate dall'impasto: in una ciotola versate la farina setacciata e il sale 1; poi aggiungete l'uovo 2, l'acqua 3 e iniziate ad impastare con le mani 4 . Unite poi l'olio 5 e lavorate ancora il composto fino ad ottenere un impasto omogeneo 6 .Lo strudel di mele, o Apfelstrudel, è un dolce a pasta arrotolata o ripiena di mele, pinoli, uvetta e cannella. Lo strudel di mele ha origine turche ma poi si diffuse in tutta europa ed ora è considerato un dolce tipico del Trentino Alto Adige. Vista la mia passione per i dolci con le mele, non potevo farmi sfuggire questa ricetta!Lo strudel di mele è un classico dolce della tradizione sudtirolese a base di una sottile sfoglia e un ripieno di mele, uvetta, pinoli, aromatizzato alla cannella. Lo strudel viene anche preparato secondo le varie usanze locali del nord Italia, con ripieni diversi che prevedono anche versioni salate, a base ad esempio di carne o verdura.