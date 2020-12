Shawn Mendes gay? Il cantante parla della sua presunta omosessualità e fa una riflessione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante la sua storia d’amore con Camila Cabello proceda al meglio e i due abbiano anche sfornato l’ennesimo singolo smielato, molti fan continuano a pensare che Shawn Mendes sia gay. In una nuova intervista il cantante canadese è tornato a parlare di queste voci. “So bene che alcuni non credono alla mia storia con Camila. Molti sono così disperati perché vogliono a tutti i costi che io dica che sono gay, questa cosa credo sia davvero ridicola. Mi sono arrabbiato perché conosco persone gay che non si sono dichiarate e conosco la sofferenza che provano a causa di ciò. Per loro non è semplice nascondersi e non sentirsi liberi di poter dire la verità. È completamente ignorante e insensibile nei confronti di queste persone scherzare su certi temi”. Il giornalista ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante la sua storia d’amore con Camila Cabello proceda al meglio e i due abbiano anche sfornato l’ennesimo singolo smielato, molti fan continuano a pensare chesia. In una nuova intervista ilcanadese è tornato are di queste voci. “So bene che alcuni non credono alla mia storia con Camila. Molti sono così disperati perché vogliono a tutti i costi che io dica che sono, questa cosa credo sia davvero ridicola. Mi sono arrabbiato perché conosco personeche non si sono dichiarate e conosco la sofferenza che provano a causa di ciò. Per loro non è semplice nascondersi e non sentirsi liberi di poter dire la verità. È completamente ignorante e insensibile nei confronti di queste persone scherzare su certi temi”. Il giornalista ...

