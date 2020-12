Sesa | operatività sul piano di buy-back

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ha acquistato, dall’1 all’8 dicembre 2020, complessivamente 819 azioni ordinarie, pari allo 0,00528572% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 86,8740 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 71.149,77 euro. La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 9 dicembre, possiede complessivamente 51.914 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,33504597% dell’attuale capitale sociale A Milano, intanto, buona la performance di, che si attesta a 92,5 euro con un aumento dell’1,43%.