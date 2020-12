Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2020: quali donne approfitteranno dell’assenza di Norvegia, Svezia e Finlandia? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel weekend la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si disputerà a Davos. La stazione sciistica del Canton Grigioni è ormai una grande classica, essendo entrata nel calendario femminile nell’ormai lontano 1984. Sino a oggi a Davos sono andate in scena ben 45 gare di primo livello. Una cifra elevata se si tiene in considerazione come il numero non sia inflazionato dall’organizzazione di grandi appuntamenti quali Mondiali od Olimpiadi, oppure di prove multi-stage. D’altronde questa cittadina, conosciuta anche per l’annuale Forum economico mondiale, non è mai uscita dall’orbita del calendario della Coppa del Mondo. In questo 2020 il programma prevede due gare a skating. Sabato 12 si disputerà una sprint, mentre il giorno ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel weekend la terza tappa delladeldi sci disi disputerà a. La stazione sciistica del Canton Grigioni è ormai una grande classica, essendo entrata nel calendario femminile nell’ormai lontano 1984. Sino a oggi asono andate in scena ben 45 gare di primo livello. Una cifra elevata se si tiene in considerazione come il numero non sia inflazionato dall’organizzazione di grandi appuntamentiMondiali od Olimpiadi, oppure di prove multi-stage. D’altronde questa cittadina, conosciuta anche per l’annuale Forum economico mondiale, non è mai uscita dall’orbita del calendario delladel. In questoil programma prevede due gare a skating. Sabato 12 si disputerà una sprint, mentre il giorno ...

InfoNoleggio : Promo Noleggio sci Alpinismo Stagionale. Sci+scarponcino+pelli e racchette a 290€. Anche noleggio stagionale attre… - AnsaValledAosta : Al via stagione sci fondo per valdostani, sabato aperte prime st. Aprono stazioni. Ordinanza regionale consente pra… - PreyetChiara : RT @AostaNews24: Sabato prossimo al via la stagione dello sci di Fondo - AostaNews24 : Sabato prossimo al via la stagione dello sci di Fondo - UdineseTV : Turismo, Marsilio: 'Regione sostiene solo sci di fondo del tarvisiano' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Al via stagione sci fondo per valdostani, sabato aperte prime st Agenzia ANSA La Lega presenta l’emendamento neve per le montagne dimenticate: un fondo da 2 miliardi per il 2021

Guardando ai numeri, si parla di un fatturato da 10 miliardi, 400mila addetti, professionisti tra cui 15mila maestri di sci e 400 scuole. «Tutto il comparto è in ginocchio» ...

Covid, con lo sci fermo la montagna offre altro: passeggiate, ciaspolate e piste da fondo

Chiusi fino al 7 gennaio gli impianti, il Dpcm ha dato via libera alla pratica della cosiddetta «altra neve», dove i distanziamenti sono garantiti ...

Guardando ai numeri, si parla di un fatturato da 10 miliardi, 400mila addetti, professionisti tra cui 15mila maestri di sci e 400 scuole. «Tutto il comparto è in ginocchio» ...Chiusi fino al 7 gennaio gli impianti, il Dpcm ha dato via libera alla pratica della cosiddetta «altra neve», dove i distanziamenti sono garantiti ...