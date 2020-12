Quale sarà il futuro della carta termica

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche se ottenere le ricevute per tutto quel che acquistiamo è una prova rassicurante e, talvolta, fondamentale per attestare l’avvenuta transazione, non molte persone sono consapevoli dell’elevata tecnologia che ne permette la stampa. Tanto per dirne una, nella maggior parte dei registratori di cassa usati nel mondo non c’è alcuna traccia d’inchiostro. Al contrario, le ricevute sono stampate usando la trasmissione diretta del calore, in cui piccoli elementi riscaldanti posti all’internocassa elettronica concentrano il calore su unaspeciale. Questaè speciale proprio perché cambia colore se viene esposta al calore, creando parole, numeri, codici a barre e perfino immagini. Laè la scelta più rapida, efficace ed economica in tutti quei ...