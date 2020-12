Preparare i biscotti per Babbo Natale: tradizione importante per i bambini (Di giovedì 10 dicembre 2020) I bambini adorano Babbo Natale e ogni anno, per “farsi amico” l’omone vestito di rosso con la barbona bianca farebbero davvero di tutto. Sanno infatti che prima Santa Claus e poi la Befana vigilano sui loro comportamenti durante tutto l’anno, contano infatti le azioni buone e le azioni cattive, premiano i bambini che fanno di più le prime e si impegnano il più possibile per non combinare marachelle. I bambini hanno tanti sogni nel cassetto e desideri, le letterine si riempiono di richieste di regali ma anche di pensieri dolcissimi. Poi arriva il momento di prepararsi al suo arrivo, l’omone bianco che ha costruito durante l’anno tanti giocattoli insieme agli elfi lavorerà tutta la notte viaggiando sulla sua slitta bianca. Babbo Natale e la ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Iadoranoe ogni anno, per “farsi amico” l’omone vestito di rosso con la barbona bianca farebbero davvero di tutto. Sanno infatti che prima Santa Claus e poi la Befana vigilano sui loro comportamenti durante tutto l’anno, contano infatti le azioni buone e le azioni cattive, premiano iche fanno di più le prime e si impegnano il più possibile per non combinare marachelle. Ihanno tanti sogni nel cassetto e desideri, le letterine si riempiono di richieste di regali ma anche di pensieri dolcissimi. Poi arriva il momento di prepararsi al suo arrivo, l’omone bianco che ha costruito durante l’anno tanti giocattoli insieme agli elfi lavorerà tutta la notte viaggiando sulla sua slitta bianca.e la ...

QuotidianPost : Preparare i biscotti per Babbo Natale: tradizione importante per i bambini - saradjokofan1 : Ma una come me che deve preparare la Fenomenologia dello spirito di #Hegel pensate davvero che abbia tempo per fare… - diegoval68 : @perfectmuggle Perché? Il vostro Gonde sa preparare anche i biscotti.... è una delle sue innumerevoli eccellenze! O… - FeiDoriana : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 06.12.2020 Buona domenica da Ambra, la nostra bimba paralizzata adottata a luglio dello scorso anno. Ieri ha aiuta… - girlxalmightv : mamma vuole preparare i biscotti per il concerto di lou, dice che è bravo (anche se detto tra noi preferisce niall ??) -