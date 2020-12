Playstation in vendita a prezzo conveniente, denunciati due giovani per truffa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ed un 35enne della provincia di Salerno, ritenuti responsabili di truffa. A cadere nella loro trappola, una ragazza che, in cerca di un buon affare, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento di 200 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, i fittizi venditori omettevano la consegna della console e si rendevano irreperibili. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti malfattori per i quali, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà. Si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ed un 35enne della provincia di Salerno, ritenuti responsabili di. A cadere nella loro trappola, una ragazza che, in cerca di un buon affare, veniva attratta daloltremododi una nota console per videogiochi inon-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento di 200 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, i fittizi venditori omettevano la consegna della console e si rendevano irreperibili. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti malfattori per i quali, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà. Si ...

irpinia24 : Baiano - Playstation in vendita a prezzo conveniente: i carabinieri denunciano due persone per truffa - bassairpinia : PLAYSTATION IN VENDITA A PREZZO CONVENIENTE: I CARABINIERI DI BAIANO DENUNCIANO DUE PERSONE PER TRUFFA. -… - irpiniatimes1 : PLAYSTATION IN VENDITA A PREZZO CONVENIENTE: DENUNCIATE DUE PERSONE PER TRUFFA - infoitscienza : PlayStation 5 tornata in vendita per pochi istanti su Amazon! In arrivo nuove scorte? - Deddinx : Scusate Sony ma se uno volesse comprarsi la PlayStation senza scannarsi come ragazzine al concerto di Justin Bieber… -

Ultime Notizie dalla rete : Playstation vendita PLAYSTATION IN VENDITA A PREZZO CONVENIENTE: DENUNCIATE DUE PERSONE PER TRUFFA - Prima Tivvù Truffa della playstation, la scoperta dei carabinieri

A cadere nella loro trappola, una ragazza che, in cerca di un buon affare, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignara del raggiro ...

Baiano – Playstation in vendita a prezzo conveniente: i carabinieri denunciano due persone per truffa

Baiano – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ed un 35enne della provincia di Salerno, ritenuti responsabili di truffa. A cadere nella ...

A cadere nella loro trappola, una ragazza che, in cerca di un buon affare, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Ignara del raggiro ...Baiano – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ed un 35enne della provincia di Salerno, ritenuti responsabili di truffa. A cadere nella ...