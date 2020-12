Pelè: “I tre gol di Pablito? Ha reso grande il calcio” (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Tutto il mondo pensa che io sia arrabbiato con te perché hai fatto tre gol al Brasile nell’82. No, io amo la bellezza del calcio e tu sei uno dei grandi che ha reso il calcio così importante". Ecco le parole che Pelé rivolgeva a Paolo Rossi nel docufilm a lui dedicato "A Champion is a Dreamer Who Never Gives Up" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Tutto il mondo pensa che io sia arrabbiato con te perché hai fatto tre gol al Brasile nell’82. No, io amo la bellezza del calcio e tu sei uno dei grandi che hail calcio così importante". Ecco le parole che Pelé rivolgeva a Paolo Rossi nel docufilm a lui dedicato "A Champion is a Dreamer Who Never Gives Up" ITA Sport Press.

