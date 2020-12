Paura a Pomezia | incendio in un garage | a fuoco auto e scooter FOTO

(Di giovedì 10 dicembre 2020), dove oggi pomeriggio è andato aun: le fiamme hanno coinvolto un’, che è andata completamente distrutta, e gliriposti nel box. E’ successo in via Ugo la Malfa al civico nr. 29, dove il fumo ha invaso anche il vano scale del palazzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili deldiper spegnere l’. Tanto lo spavento, ma fortunatamente nessun ferito. Ci sarà ora da ripristinare i tubi di scarico del condomino perché sono andate in fiamme anche le tubazioni pluviali delle acque del condominio. 1 di 7 ...

