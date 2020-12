Neonato morto a Genova, era rimasto schiacciato su un autobus durante una frenata (Di giovedì 10 dicembre 2020) Era stato ricoverato in condizioni disperate e i medici hanno cercato di salvargli la vita. È morto il Neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre a San Teodoro, a Genova. Il piccolo era nel marsupio della mamma. L’autista aveva frenato bruscamente e aveva investito una donna che attraversava la strada sulle strisce. La giovane madre, che si stava sedendo all’interno del mezzo, aveva perso l’equilibrio ed era caduta in avanti schiacciando il figlio contro il sostegno di metallo. Il Neonato era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini, dove però è morto ieri sera. Il bambino, nato nei primi giorni di ottobre, era stato ricoverato in Rianimazione dal 28 ottobre a causa di un grave trauma cranico. Sottoposto a intervento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Era stato ricoverato in condizioni disperate e i medici hanno cercato di salvargli la vita. Èilche erasu un bus lo scorso 28 ottobre a San Teodoro, a. Il piccolo era nel marsupio della mamma. L’autista aveva frenato bruscamente e aveva investito una donna che attraversava la strada sulle strisce. La giovane madre, che si stava sedendo all’interno del mezzo, aveva perso l’equilibrio ed era caduta in avanti schiacciando il figlio contro il sostegno di metallo. Ilera stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini, dove però èieri sera. Il bambino, nato nei primi giorni di ottobre, era stato ricoverato in Rianimazione dal 28 ottobre a causa di un grave trauma cranico. Sottoposto a intervento ...

