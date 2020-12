Morte Paolo Rossi, la moglie: “Ha sofferto tantissimo, lui voleva vivere. Io gli ho detto vai!” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Intervistata da SportMediaset fuori dall’ospedale Le Scotte di Siena, dove è deceduto Paolo Rossi, la moglie del campione, la giornalista Federica Cappelletti, ha avuto la forza di raccontare gli ultimi giorni di Pablito. Il campione, ricoverato da 9 giorni all’ospedale, ha sofferto tantissimo, ma nonostante tutto, voleva vivere. Queste le sue parole: “Fare a meno di lui è tanto, veramente tanto. Ma dovrò farlo perché gliel’ho promesso. Nel momento in cui stava morendo non se ne voleva andare. Era troppo attaccato alla vita, voleva farcela, ancora una volta. Ma stavolta era troppo. L’ho abbracciato forte, gli ho detto ‘vai, lascia questo corpo, basta hai fatto anche troppo’. Preferisco pensare sia un arrivederci. Mi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Intervistata da SportMediaset fuori dall’ospedale Le Scotte di Siena, dove è deceduto, ladel campione, la giornalista Federica Cappelletti, ha avuto la forza di raccontare gli ultimi giorni di Pablito. Il campione, ricoverato da 9 giorni all’ospedale, ha, ma nonostante tutto,. Queste le sue parole: “Fare a meno di lui è tanto, veramente tanto. Ma dovrò farlo perché gliel’ho promesso. Nel momento in cui stava morendo non se neandare. Era troppo attaccato alla vita,farcela, ancora una volta. Ma stavolta era troppo. L’ho abbracciato forte, gli ho‘vai, lascia questo corpo, basta hai fatto anche troppo’. Preferisco pensare sia un arrivederci. Mi ...

