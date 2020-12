foodaffairs_it : L’unicità di Asiago DOP accende il Natale. Nuova campagna di comunicazione multicanale del Consorzio Tutela Formagg… - Itafoodtoday : L’unicità di Asiago DOP accende il Natale -

Storie di Eccellenza

Asiago DOP torna in comunicazione avviando, per la prima volta, un'articolata campagna multicanale di valorizzazione e promozione on e off line su tv, radio, stampa, web e mobile per raccontare al consumatore sensibile alla qualità, orientato a scelte alimentari naturali e a produzioni d'origine certa, i valori della sua storia e la sua autentica unicità.