L’ultima intervista di Paolo Rossi 5 giorni fa | “E’ un momento complicato | ma tornerò a stare bene”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Sono stati mesi difficili, che sto cercando di superare”. Cosìappena cinquefa, nella sua ultima, al Giornale di Vicenza. Il grande campione, morto ieri, parlava, con la sua proverbiale riservatezza, di una “fase complicata” della sua vita. Nulla di più.: è un periododella mia vita “Ma sto facendo di tutto per tornare quanto prima abene. Nonostante ciò, non mi sono mai perso una partita del Lane, è più forte di me, è un pezzo di cuore”, diceva Pablito parlando del Vicenza. “Credo sia tutto un po’ falsato – diceva commentando il calcio al tempo del covid – perché a volte le scelte sono obbligate Ma è un destino democratico, vale per tutti. Quindi non resta che giocarsela in campo. Quello ...