Luciana Littizzetto, guai in vista per la comica. Scoppia la bufera per ‘quella’ frase: “Ora se la vedrà brutta” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non finisce nel migliore dei modi l’anno per Luciana Littizzetto. La comica e spalla di Fabio Fazio a ”Che tempo che fa?”, la trasmissione Rai in onda su Rai Due, si beccherà una denuncia (o querela) a causa di alcune battute sessiste pronunciate durante l’ultima puntata del programma. Qualche giorno fa, la comica è infatti intervenuta a Che tempo che fa, commentando una foto in cui la moglie di Mauro Icardi si mostrava nuda sul dorso di un cavallo. “Quando si dice cavalcare a pelo. Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, aveva detto la Littizzetto. Ma le sue battute sono state giudicate sessiste e non sono piaciute né al pubblico né alla diretta interessata.



