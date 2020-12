LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: prima prova in tempo reale, c’è Dominik Paris (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della Discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Comincia dunque la stagione degli uomini-jet, con un fine settimana a loro dedicato con una Discesa libera sabato ed un superG domenica. Resta però l’incognita maltempo. Sono previste nevicate che hanno già portato a spostamenti delle prove in questa settimana. A rischio sono anche le gare di sabato e domenica, con la speranza che il meteo sia clemente. Una situazione dunque da tenere sotto controllo, con le prove che potrebbero essere ridotte al minimo (ne basta una per svolgere la gara di ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladellalibera della Val, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Comincia dunque la stagione degli uomini-jet, con un fine settimana a loro dedicato con unalibera sabato ed un superG domenica. Resta però l’incognita mal. Sono previste nevicate che hanno già portato a spostamenti delle prove in questa settimana. A rischio sono anche le gare di sabato e domenica, con la speranza che il meteo sia clemente. Una situazione dunque da tenere sotto controllo, con le prove che potrebbero essere ridotte al minimo (ne basta una per svolgere la gara di ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Comincia dunque la stagione degli uomini-jet, con un fine settimana a loro dedicato con una discesa libera sabato ed un superG domenica.

Webcam oscurata: “Nasconde gli assembramenti negli impianti sci”

Una webcam oscurata per nascondere un assembramento davanti alla partenza di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia. E’ quanto è avvenuto nei giorni scorsi, secondo quanto riferisce il ...

Una webcam oscurata per nascondere un assembramento davanti alla partenza di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia. E' quanto è avvenuto nei giorni scorsi, secondo quanto riferisce il ...