magazineLSD : @AlbatrosGroup Il nostro #GiovanniSalesiano ha intervistato #viviananitti. Nel libro è possibile ascoltare le prime… - magazineLSD : Il nostro #GiovanniSalesiano ha intervistato #viviananitti. Nel libro è possibile ascoltare le prime pagine interpr… - TRAVERSA : Il nostro #GiovanniSalesiano ha intervistato #viviananitti. Nel libro è possibile ascoltare le prime pagine interpr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista all’attore

Corriere della Sera

Articoli recenti. L’intervista all’attore Vincenzo Bocciarelli e il suo primo libro Dicembre 10, 2020; L’intervista a Cristian Imparato e il suo ritorno in musica Dicembre 10, 2020; Arisa scartata due volte da “Amici”: “Oggi la mia rivincita” Dicembre 10, 2020 Todaro, niente Isoardi: da l’Eredità spunta un nuovo amore Dicembre 10, 2020; Claudia Capellini, fidanzata di Giorgio ...Oggi PaeseRoma vi propone l’intervista esclusiva all’amatissimo attore e pittore Vincenzo Bocciarelli lombardo di nascita ma senese d’adozione. Conosciuto dal grande pubblico, soprattutto per i ruoli interpretati nelle grandi fiction targate Rai e Mediaset, tra cui “ Orgoglio “, “ Incantesimo ” e “ Il bello delle donne “, nel suo lungo percorso ...Vincenzo Crea è tornato a Roma poco prima del lockdown. Fino ad allora viveva a Londra, dove ha lavorato con diversi coach per perfezionare la sua recitazione e tenersi in allenamento fino all ...