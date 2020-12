Il tenero saluto di William (oltre il protocollo) alla nonna regina: «Bye, Gran» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per il principe William e Kate Middleton, il primo viaggio (di 48 ore) sul treno della regina Elisabetta II è stato un successo. Tanto che quando i Cambridge sono tornati, Sua Maestà, che aveva appoggiato fin dall’inizio l’idea del mini royal tour nato per un nobile intento – ringraziare tutti quelli che si sono adoperati in prima persona contro il Covid-19 – ha voluto accoglierli personalmente al castello di Windsor. E così è andata in scena la prima riunione di famiglia al tempo del coronavirus: oltre a Elisabetta II c’erano il principe Carlo con sua moglie Camilla, il principe Edoardo e Sofía di Wessex, e la principessa Anna. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per il principe William e Kate Middleton, il primo viaggio (di 48 ore) sul treno della regina Elisabetta II è stato un successo. Tanto che quando i Cambridge sono tornati, Sua Maestà, che aveva appoggiato fin dall’inizio l’idea del mini royal tour nato per un nobile intento – ringraziare tutti quelli che si sono adoperati in prima persona contro il Covid-19 – ha voluto accoglierli personalmente al castello di Windsor. E così è andata in scena la prima riunione di famiglia al tempo del coronavirus: oltre a Elisabetta II c’erano il principe Carlo con sua moglie Camilla, il principe Edoardo e Sofía di Wessex, e la principessa Anna.

