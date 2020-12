Il duetto di N A I P e Mika alla finale di X Factor 2020 in Lollipop testo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildi N.A.I.P. ea Xsarà sulle note di un noto brano del giudice:. Per ladel programma targato Sky, il coach della categoria Over ha scelto di cantarecon l’unico concorrente che porta all’ultima puntata. TUTTO SULLADI X. Un brano divertente ma non troppo facile nella sua struttura rappresenterà un’ulteriore prova per l’eclettico N.A.I.P. che ha fatto della sua particolarità stilistica il punto di forza della permanenza nel programma. Di settimana in settimana, ai Live Show, N.A.I.P. ha dimostrato ai giudici Emma Marrone, Hell Raton e Manuel Agnelli che la scelta diera più che valida e proprio lui è l’ultimo concorrente del ...