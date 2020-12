Harry e Meghan Markle, le cause contro paparazzi e tabloid salgono a sei (Di giovedì 10 dicembre 2020) La guerra dei Duchi di Sussex contro la stampa scandalistica britannica si è arricchita di un nuovo capitolo. Come riferisce The Independent, nei giorni scorsi il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto causa al Mail on Sunday, la versione domenicale del Daily Mail, per «diffamazione». Motivo: il quotidiano, lo scorso ottobre, ha scritto che da quando ha detto addio alla famiglia reale per trasferirsi in California il nipote di Elisabetta II ha perso ogni contatto con i Royal Marines. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) La guerra dei Duchi di Sussex contro la stampa scandalistica britannica si è arricchita di un nuovo capitolo. Come riferisce The Independent, nei giorni scorsi il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto causa al Mail on Sunday, la versione domenicale del Daily Mail, per «diffamazione». Motivo: il quotidiano, lo scorso ottobre, ha scritto che da quando ha detto addio alla famiglia reale per trasferirsi in California il nipote di Elisabetta II ha perso ogni contatto con i Royal Marines.

