Gli effetti psicologici della pandemia (Di giovedì 10 dicembre 2020) La seconda ondata dell’epidemia sta mettendo alla prova numerose persone dal punto di vista psicologico, molto più della prima. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) La seconda ondata dell’epidemia sta mettendo alla prova numerose persone dal punto di vista psicologico, molto piùprima. Leggi

RobertoBurioni : Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del va… - RobertoBurioni : Uscendo dal clinical trial (dove gli allergici non erano inclusi) si cominciano a vedere effetti collaterali. In qu… - RobertoBurioni : 'Non essendo a disposizione la macchina del tempo che consente di viaggiare nel futuro, gli effetti a lungo termine… - a_margiotta : RT @Itasean: L'Ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente @ispionline: 'Il #multilateralismo deve davvero diventare il nostro faro per prod… - GiancarloPesce : RT @RobertoBurioni: Uscendo dal clinical trial (dove gli allergici non erano inclusi) si cominciano a vedere effetti collaterali. In questo… -