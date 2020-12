Gazzetta: l’Inter si è eliminata da sola dopo una partita triste, più ruminata che giocata (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza commenta la partita dell’Inter di ieri e l’esclusione dall’Europa. Unica tra le quattro italiane impegnate in Champions, la squadra di Conte resta fuori da tutto, anche dall’Europa League, ultima del girone. “l’Inter si è eliminata da sola, al fondo di una partita triste, più ruminata che giocata, contro lo Shakhtar. Un momento di sfortuna, la traversa di Lautaro, e tanta approssimazione. l’Inter si è trascinata per il campo nel timore di essere impallinata da un contropiede degli avversari. Poca velocità di esecuzione, scarsa variazione di combinazioni”. Con lo Shakhtar arroccato in difesa, Lukaku non ha avuto il campo che gli è necessario per muoversi. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sulladello Sport Sebastiano Vernazza commenta ladeldi ieri e l’esclusione dall’Europa. Unica tra le quattro italiane impegnate in Champions, la squadra di Conte resta fuori da tutto, anche dall’Europa League, ultima del girone. “si èda, al fondo di una, piùche, contro lo Shakhtar. Un momento di sfortuna, la traversa di Lautaro, e tanta approssimazione.si è trascinata per il campo nel timore di essere impallinata da un contropiede degli avversari. Poca velocità di esecuzione, scarsa variazione di combinazioni”. Con lo Shakhtar arroccato in difesa, Lukaku non ha avuto il campo che gli è necessario per muoversi. ...

Gazzetta_it : Inter-Shakhtar, #Conte: “Gli arbitri non ci hanno rispettato'. Poi a Capello: 'Il piano B? Ce l'ho ma non lo rivelo… - Gazzetta_it : L'#Inter si è eliminata da sola. Che grande l'#Atalanta western - OdeonZ__ : L'Inter si è eliminata da sola. Che grande l'Atalanta western - OdeonZ__ : Conte: 'Gli arbitri non ci hanno rispettato'. Poi a Capello: 'Il piano B? Ce l'ho ma non ve lo dico'… - OdeonZ__ : L’Inter non sfonda il muro Shakhtar: con lo 0-0 è fuori dall’Europa -