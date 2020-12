Filetto al sagrantino

Leggi su solodonna

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Come preparare il Prendo ile lo faccio rosolare in una padella con il burro e l’olio. In un’altra padella faccio sciogliere il burro con la farina e il, quando si sarà formata una salsa cremosa vado ad aggiungervi il. Lascio la carne insaporire qualche minuto con la salsa aggiustando il sapore con il sale e il pepe. Quando ilavrà raggiunto la sua cottura ottimale lo Articolo completo: dal blog SoloDonna