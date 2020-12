Dopo le code per il Cashback e per il bonus mobilità | quanti clickday falliti abbiamo ancora davanti?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Martedì 8 ottobre l’app IO è stata scaricata 871.545 volte. Il numero totale di download è 8,3 milioni, poco meno dei 9,9 milioni a cuimesi di campagna pubblicitaria e di Coronavirus è arrivata Immuni. Un successo annunciato. Grazie a IO è possibile accedere al programma, un rimborso fino a una massimo di 150 euro per gli acquisti con carte o app di pagamento da qui al 31 dicembre. Prospettiva allettante. Tanto che il primo giorno diè stato sigillato da un tweet abbastanza chiaro dall’accout Twitter dell’app IO: «Il traffico si conferma molto intenso per l’enorme volume di richieste nel Portafoglio. Ciò arreca alcuni disagi, di cui ci scusiamo, ai cittadini che non sonoriusciti ad attivare ilo aggiungere strumenti di pagamento». I numeri ufficiali parlano ...

miujic : ho deciso: dopo aver finito il rewatch di code geass inizio naruto . - Mikasacals : @marycals — attimo la propria mano dopo averlo fatto e sposta lo sguardo sul suo guardandola mentre si scioglie i n… - gineuphoria : io dopo aver scannerizzato il qr code ed aver ottenuto 0,52 cent di sconto per il prossimo acquisto ???? - angelorso969 : @marattin Cosa pensa di lotteria degli scontrini, cash back,dopo che avevate appena introdotto invio telematico e f… - jungle1970 : @Mimmo_Ble @IlMici8 Sono mesi che utilizzo il sistema, mando WA al medico e dopo 5 minuti sono già in farmacia, sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo code

Open

Ultimatum del comitato "Salviamo Genova e la Liguri"' al ministero dei trasporti: "Risposte sui risarcimenti entro questo mese" ...L’Autostrada alle 22 di stasera chiude a Vago per 28 mesi gli svincoli della Tangenziale sud di Verona, sia in entrata che in uscita,... Scopri di più ...

Bonus bici, dopo code e tilt, fondi verso l’esaurimento ...

Bonus bici, dopo code e tilt, fondi verso l’esaurimento Caporetto del sito: impossibile accedere alla piattaforma con Spid per tutta la giornata. Assegnati tutti i 215 dopo ore di attesa.

Bonus bici, dopo code e tilt, fondi verso l'esaurimento ...

Bonus bici, dopo code e tilt, fondi verso l'esaurimento. Il Sole 24 Ore- 4-11-2020. 1 di 1. Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7 il nostro ...

Bonus bici, dopo code e tilt, fondi verso l'esaurimento ...

Bonus bici, dopo code e tilt, fondi verso l'esaurimento Il Sole 24 Ore - 1 ora fa Bonus mobilità, il sito non regge e va in tilt - FormulaPassion.it