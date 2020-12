Covid | un clochard sanzionato vince il ricorso | Non si multa la povertà

Leggi su agi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI – Viaggiava in bici con guanti, mascherina e gel disinfettante. La paura del contagio lo aveva spinto ad allontanarsi dal dormitorio di Bologna dove passava la notte in stanza con almeno altri quattro senzatetto. Stava cercando una sistemazione più sicura. Aveva paura che il dormitorio si trasformasse, come è avvenuto in alcuni casi, in un focolaio da-19. In sella alla bicicletta e in pieno lockdown è stato intercettato e sanzionato da una pattuglia della polizia municipale: 533 euro per aver violato le norme del governo per il contenimento del coronavirus. Ilal prefetto Ilpresentato al Prefetto è stato vinto, nelle scorse settimane, uno dei primi casi in Italia.cancellata, quindi, “lo spostamento del ricorrente” è da ritenersi “legittimo” ai sensi della normativa ...