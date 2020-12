Coronavirus in Svezia: le terapie intensive al collasso, occupate al 99% (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stoccolma chiede aiuto alle altre regioni: i posti nelle terapie intensive della capitale svedese sono al tracollo. Il 99% dei letti riservati è occupato da pazienti Covid e non. Il direttore sanitario della regione di Stoccolma chiede aiuto al Governo. La critica situazione svedese: “Abbiamo bisogno di aiuto” La sanità nella regione di Stoccolma, capitale della Svezia, è al collasso. Martedì, 8 dicembre 2020, la situazione all’interno delle strutture ospedaliere, in particolare nelle terapie intensive, ha raggiunto la capacità del 99% di pazienti Covid e non. “Abbiamo bisogno d’aiuto” è l’appello lanciato dal direttore sanitario della regione di Stoccolma, Bjorn Eriksson, il primo dall’inizio della pandemia di Coronavirus. La richiesta di Eriksson prevede ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stoccolma chiede aiuto alle altre regioni: i posti nelledella capitale svedese sono al tracollo. Il 99% dei letti riservati è occupato da pazienti Covid e non. Il direttore sanitario della regione di Stoccolma chiede aiuto al Governo. La critica situazione svedese: “Abbiamo bisogno di aiuto” La sanità nella regione di Stoccolma, capitale della, è al. Martedì, 8 dicembre 2020, la situazione all’interno delle strutture ospedaliere, in particolare nelle, ha raggiunto la capacità del 99% di pazienti Covid e non. “Abbiamo bisogno d’aiuto” è l’appello lanciato dal direttore sanitario della regione di Stoccolma, Bjorn Eriksson, il primo dall’inizio della pandemia di. La richiesta di Eriksson prevede ...

WRicciardi : Errare è umano, perseverare no Svezia, terapie intensive al collasso a Stoccolma: «Occupazione al 99%» - SkyTG24 : La #Svezia è travolta dalla seconda ondata della pandemia di coronavirus. In particolare, è Stoccolma a pagare al m… - Corriere : Terapie intensive al collasso a Stoccolma: «Occupate al 99%» - EnzoDeLuca19881 : RT @SkyTG24: La #Svezia è travolta dalla seconda ondata della pandemia di coronavirus. In particolare, è Stoccolma a pagare al momento il p… - 32Zeta : RT @Guaglia6: Covid Svezia, terapie intensive al collasso- -