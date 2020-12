Clima attendista sui mercati. Occhi su BCE

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia, in attesa del verdetto BCE, nella sua ultima riunione targata 2020. Gli addetti ai lavori si attendono un ampliamento della potenza di fuoco del Quantitative Easing (QE) e della sua durata. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,208. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,32%. Lo Spread migliora, toccando i +112 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,50%. Tra idel Vecchio Continente nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, denaro su Londra, che registra un rialzo dello ...

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, in attesa del verdetto BCE, nella sua ultima riunione targata 2020. Gli addetti ai lavori si attendono un ampliament ...