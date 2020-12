Cerreto | l’albero di Natale da record realizzato all’uncinetto

Leggi su viagginews

(Di giovedì 10 dicembre 2020)natalizio interamentee i suoi abitanti lanciano un messaggio di unità e speranza al mondo. Quest’anno le festività natalizie sono molto sentite. Per questo non stupisce che in alcune zone d’Italia la realizzazione delle luminarie o degli alberi dicittadini sia stata fatta in grande. Un esempio è Genova, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com