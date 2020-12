Cava de’Tirreni, al via le domande per i buoni spesa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Da stamattina giovedì 10 dicembre e fino alle ore 12 di martedì 15 dicembre prossimo, è possibile compilare la domanda on line per i “buoni spesa”, direttamente sul form della piattaforma – https://servizi.comune.Cavadetirreni.sa.it – su cui è pubblicato anche l’avviso con le modalità ed i requisiti per l’accesso al beneficio economico. Chi avesse necessità di assistenza nella compilazione, può rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 089 682264- 089 682194. I fondi per le “Misure di Solidarietà Alimentare per Emergenza Covid-19”, assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Comune di Cava de’Tirreni, ammontano ad Euro 436.842,69. La Task Force Emergenza Covid-19, costituita per l’erogazione dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Da stamattina giovedì 10 dicembre e fino alle ore 12 di martedì 15 dicembre prossimo, è possibile compilare la domanda on line per i “”, direttamente sul form della piattaforma – https://servizi.comune.detirreni.sa.it – su cui è pubblicato anche l’avviso con le modalità ed i requisiti per l’accesso al beneficio economico. Chi avesse necessità di assistenza nella compilazione, può rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 089 682264- 089 682194. I fondi per le “Misure di Solidarietà Alimentare per Emergenza Covid-19”, assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Comune di, ammontano ad Euro 436.842,69. La Task Force Emergenza Covid-19, costituita per l’erogazione dei ...

PucciarelliPino : @NapoliLadies Ve lo auguro e mi auguro di vedervi (ho visto solo due volte il Napoli, la prima in curva B la second… - girasol44247939 : RT @MunaronLuisella: Mamma Nina e i suoi cuccioli... Abbandonati tutti in un trasportino avanti al cancello del canile di Cava de'Tirreni (… - maurquie : Cava de’ Tirreni. Trovato in possesso di stupefacenti e denaro, denunciato - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 Napoli-Salerno Divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,... - salernonotizie : Cava de’Tirreni: allerta meteo, sindaco chiude le scuole per giovedi 10 -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’Tirreni 16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com Sito della Città di Cava de' Tirreni

Il sito internet del Comune di Cava de' Tirreni, provincia di Salerno. Tutto sulla città metelliana: notizie riguardanti amministrazione, sindaco, giunta, consiglio ...

Cava de' Tirreni - Wikipedia

Cava de' Tirreni (' A Càva in dialetto salernitano) è un comune italiano di 52 352 abitanti della provincia di Salerno in Campania facente parte dell'area tutelata del Parco regionale dei Monti Lattari.

Cavaturismo

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cava de' Tirreni Amministrazione ed Ufficio Informazioni e relazioni con il pubblico Via della Repubblica 11 – 13 – Cava de' Tirreni (SA) Tel. 089/341605 PEC cavaturismo@pec.tuttopec.it Email info@cavaturismo.sa.it. mtncompany

Il sito internet del Comune di Cava de' Tirreni, provincia di Salerno. Tutto sulla città metelliana: notizie riguardanti amministrazione, sindaco, giunta, consiglio ...Cava de' Tirreni (' A Càva in dialetto salernitano) è un comune italiano di 52 352 abitanti della provincia di Salerno in Campania facente parte dell'area tutelata del Parco regionale dei Monti Lattari.Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cava de' Tirreni Amministrazione ed Ufficio Informazioni e relazioni con il pubblico Via della Repubblica 11 – 13 – Cava de' Tirreni (SA) Tel. 089/341605 PEC cavaturismo@pec.tuttopec.it Email info@cavaturismo.sa.it. mtncompany