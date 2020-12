Calciomercato Juventus | spunta un indizio social sul ritorno di Pogba

Leggi su serieanews

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ormai sul mercato, laci pensa e il francese lancia segnali. Ilbianconero potrebbe vedere unal passato da Manchester Lastarebbe lavorando sottotraccia per riportarea Torino, per unche farebbe faville. Non è, ormai più un mistero che il francese dovrebbe andare via da Manchester, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.