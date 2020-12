(Di giovedì 10 dicembre 2020) Avrebbeto landosi cosìun’altra macchina che viaggiava in direzione opposta. Per l’anziana conducente di 84 anni non c’è stato nulla da fare ed è deceduta nell’incidente. L’altra vittima ha invece riportato ferite gravi ed è stata ricoverata all’ospedale Perrino di. Un’avrebbeto la– Taranto

MoliPietro : Brindisi – Imbocca superstrada contro mano e si schianta: muore 84enne - rep_bari : Imbocca contromano con la Panda la statale Brindisi-Taranto e fa un frontale: muore 84enne, grave l'altro automobil… - PugliaStream : Imbocca la statale contromano, impatto frontale contro un'altra auto: muore una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi Imbocca

Fanpage.it

Avrebbe imboccato la superstrada contromano, schiantandosi così contro un’altra macchina che viaggiava in direzione opposta. Per l’anziana conducente di 84 anni non c’è stato nulla da fare ed è decedu ...Avrebbe imboccato la superstrada contromano, schiantandosi così contro un’altra macchina che viaggiava in direzione opposta ...