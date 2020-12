Ultime Notizie dalla rete : Belen rincorre

Corriere dello Sport.it

La showgirl argentina è stata nuovamente vittima dei fotografi durante un'uscita con il fidanzato Antonino Spinalbese ma stavolta ha reagito in maniera dura ...Lite in strada tra Belen Rodriguez e i paparazzi. E' accaduto qualche giorno fa a Roma , durante un pomeriggio insieme al suo fidanzato ...News Belen rincorre i carabinieri e chiede aiuto: altri problemi coi paparazzi. La showgirl argentina è stata nuovamente vittima dei fotografi durante un’uscita con il fidanzato Antonino ...Infastidita, ha rincorso per strada tre carabinieri che passavano lì per caso e li ha chiamati a intervenire. Il tutto documentato dal settimanale Oggi . Belen Rodriguez, dopo Tu si que vales ...Belen Rodriguez Gossip News 10 Dicembre 2020 10:04 . di Stefania Rocco. Resta ... rincorre tre carabinieri perché la aiutino a liberarsi della presenza dei paparazzi.