Barcellona-Juventus non è ancora finita: la sorella di Cristiano Ronaldo punge… Messi

Il verdetto del campo non lascia spazio ad interpretazioni. Barcellona-Juventus di martedì sera in Champions League ha visto i bianconeri dominare e vincere la sfida. Grande protagonista, senza dubbio, Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, proprio davanti al suo rivale di sempre Lionel Messi.

A tornare sulla vittoria dei bianconeri e sulla prova magistrale del portoghese è stata sua sorella Elma Aveiro che con un post su Instagram ha infiammato ancora la battaglia tra il 7 della Juve e il 10 blaugrana.

Calciomercato Juventus: non è finita con il Barcellona. Altri affari in vista tra Juventus e Barcellona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri starebbero ancora lavorando per uno scambio con i catalani. Dopo il passaggio di Chiesa in bianconero, in futuro potrebbe arrivare anche Ousmane Dembele del Barcellona, calciatore che era considerato il piano B per la Juve.

Juve-Arthur: non è ancora finita. Tocca al Barcellona forzare la mano Il brasiliano non è convinto di lasciare la Catalogna per Torino, ma i blaugrana spingono per avere Pjanic e realizzare una...

FINITA! Barcellona-Juventus 0-3, una doppietta di Ronaldo e un gol di McKennie regalano il primo posto nel girone ai bianconeri. 22:53. 90'+3' Bonucci anticipa Braithwaite di testa. 22:52. 90'+2' Cristiano Ronaldo lascia il campo a Federico Chiesa. 22:50. 90' Si giocherà fino al 94'. 22:49. 90' Ancora Messi e ancora Buffon.

