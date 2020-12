Venezia | finalmente si alza il Mose | il flop deella tecnica

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono iniziate alle 3 le operazioni di innmento delle paratoie del, in vista della massima di marea prevista (125-130 centimetri) per questa mattina a. Lo confermano fonti del Comune

borghi_claudio : Guardando su windfinder la forza dello scirocco in Adriatico mi viene da pensare che senza il Mose a Venezia sarebb… - Lady_Tremaine_8 : RT @ErasmoDAngelis: Breve istruttiva storia del #Mose Il cantiere idraulico più innovativo e costoso e contestato del mondo finalmente ries… - autoritadac : RT @ErasmoDAngelis: Breve istruttiva storia del #Mose Il cantiere idraulico più innovativo e costoso e contestato del mondo finalmente ries… - renzinews : RT @ErasmoDAngelis: Breve istruttiva storia del #Mose Il cantiere idraulico più innovativo e costoso e contestato del mondo finalmente ries… - ErasmoDAngelis : Breve istruttiva storia del #Mose Il cantiere idraulico più innovativo e costoso e contestato del mondo finalmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia finalmente

L'HuffPost

PISA Lorenzo Maggioni di Lecco ancora sulle tracce del Pisa poco più di un mese dopo Vicenza-Pisa 4-4. Il fischietto lombardo - che in Veneto ha concesso un rigore agli uomini di D’Angelo (gol di Marc ...Giocati ieri due recuperi del campionato di B. Nel primo Cremonese e Brescia hanno parggiato 2-2, poi la vittoria del riscatto per il Pisa che ha battuto (2-1) l’Ascoli. Bianconeri in vantaggio con Ba ...