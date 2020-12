Vanity Fair, Fedez e Chiara Ferragni eletti “Personaggi più influenti dell’anno” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A loro Vanity Fair ha dedicato la copertina del numero oggi in edicola Oggi sul numero in edicola di Vanity Fair ci sono in copertina Chiara Ferragni e Fedez. “Abbiamo scelto di dedicare loro la nostra cover per tanti motivi: l’influenza che esercitano, l’impegno che hanno dimostrato, la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la coscienza civile e politica che stanno sviluppando”, scrive nel suo editoriale il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti. “La cosa che più mi è rimasta impressa di quanto ci siamo detti con loro è una frase di Chiara: «non riesco a stare ferma, ogni giorno devo trovare un’esperienza che faccia imparare qualcosa di nuovo a me e alla mia famiglia. Fede mi prende in giro, lui ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A loroha dedicato la copertina del numero oggi in edicola Oggi sul numero in edicola dici sono in copertina. “Abbiamo scelto di dedicare loro la nostra cover per tanti motivi: l’influenza che esercitano, l’impegno che hanno dimostrato, la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la coscienza civile e politica che stanno sviluppando”, scrive nel suo editoriale il direttore diSimone Marchetti. “La cosa che più mi è rimasta impressa di quanto ci siamo detti con loro è una frase di: «non riesco a stare ferma, ogni giorno devo trovare un’esperienza che faccia imparare qualcosa di nuovo a me e alla mia famiglia. Fede mi prende in giro, lui ...

